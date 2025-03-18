ШІ замінить кожного десятого чиновника у Великій Британії до 2030 року — Finance.ua
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ШІ замінить кожного десятого чиновника у Великій Британії до 2030 року

Технології&Авто
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити масштабні реформи державного управління, щоб «працювати в інтересах людей» і забезпечити стабільність у нову епоху глобальної «нестабільності».
Про це повідомляє AI4Future.
Стармер пообіцяв використовувати ШІ та автоматизацію, щоб скоротити «жир» у державному апараті та зменшити вплив автономних органів.
Окрім цього, міністр канцелярії Пат Макфадден зазначив, що зміни включатимуть оплату праці, пов’язану з результатами роботи, для старших державних службовців, а також програму «взаємно погоджених виходів», щоб полегшити звільнення неефективних співробітників.

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Він також зазначив, що міністри намагатимуться до 2030 року добитися того, щоб кожен десятий державний службовець працював у сфері цифрових технологій.
Роз’яснюючи позицію уряду, міністр науки та технологій Великої Британії Пітер Кайл попередив, що кількість працівників держслужби «зменшиться», оскільки штучний інтелект використовуватимуть у державних установах для підвищення ефективності.

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Виступаючи в ефірі SkyNews Breakfast з Вілфредом Фростом, Кайл послався на дослідження, яке очолювало його відомство. У ньому йдеться, що запровадження ШІ дозволило б уряду заощадити £45 млрд завдяки підвищенню продуктивності та ефективності.
«Більше половини або приблизно половина всіх транзакцій уряд здійснює в аналоговому форматі, — сказав він. — HMRC щодня відповідає на дзвінки 100 000 разів — це не той підхід, за яким має працювати уряд. Так не можна керувати країною у 2020-х».
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