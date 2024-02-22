Лідери з портфельного банківського кредитування України — дані Мінфіну Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

Лідери з портфельного банківського кредитування України — дані Мінфіну

Лідерами серед галузей, які отримали кредити від банків під часткове державне гарантування є аграрний сектор та торгівля,.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 33 199 кредитів на загальну суму 105,4 млрд гривень.

«Станом на 1 лютого 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 080 кредитів на суму 67,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд гривень. Це близько 70% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень)», — сказано в повідомленні.

У січні 2024 року укладено 567 кредитних договорів на суму понад 1,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,98 млрд гривень.

Інфографіка: Мінфін

ПриватБанк, який обслуговує 13 011 кредитів на загальну суму 23,3 млрд грн, що становить 67% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати, який обслуговує 13 011 кредитів на загальну суму 23,3 млрд грн, що становить 67% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

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Ощадбанк: 2 795 кредитів на понад 11 млрд грн (87% від ліміту банку). Другим за кількістю таких кредитів є: 2 795 кредитів на понад 11 млрд грн (87% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві - 1 874 кредити на 6,6 млрд грн;

у Дніпропетровській області - 1 585 кредитів на 5,3 млрд грн;

у Київській області - 1 224 кредити на 4,6 млрд грн;

у Львівській області - 1 590 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство — 6 754 кредити на загальну суму 34,4 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 7 146 кредитів на 15,7 млрд грн;

переробна промисловість — 2 494 кредити на 11,5 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1014 кредитів на 2,2 млрд гривень.

Інфографіка: Мінфін

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