Лідер у реєстрації: яка компанія подала найбільше заявок на торгові марки в Україні — Finance.ua

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Лідер у реєстрації: яка компанія подала найбільше заявок на торгові марки в Україні

Фондовий ринок
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Лідер у реєстрації: яка компанія подала найбільше заявок на торгові марки в Україні
Лідер у реєстрації: яка компанія подала найбільше заявок на торгові марки в Україні
З 2015 року в Україні було подано 267,6 тисячі заявок на реєстрацію торгових марок.
Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.
Лідером за кількістю поданих заявок є компанія «Рошен».

Реєстрація торгових марок за останні 10 років

Зазначається, що за останні 10 років 267 692 заявки на реєстрацію торгових марок було подано в Україні.
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З 2015 до 2019 року кількість заявок зростала щорічно.
Рекордним став 2019 рік — 33 745 заявок. Однак із початком пандемії заявок поменшало на 17% - до 27 883 у 2020 році.
Вдруге кількість заявок на реєстрацію торгівельних марок різко скоротилася на початку повномасштабної війни: до 16 162. Це найнижчий показник за останні роки.
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Проте вже у 2023 році кількість заявок на реєстрацію торгових марок зросла до 25 тисяч. Цьогоріч вже подано 18 008 заявок за дев’ять місяців.
Лідер у реєстрації: яка компанія подала найбільше заявок на торгові марки в Україні
У 2024 році найчастіше бажають зареєструвати торгові марки на рекламування та підприємницьку діяльність — 37,4% від усіх заявок.
До трійки найбільш запитаних також потрапили торгові марки, пов’язані з освітою і розважальними послугами (13,9%) та торгові марки на фармацевтичні, медичні, ветеринарні препарати та гербіциди (11,1%).

Лідери у реєстрації торгових марок

За інформацією «Опендатабот», найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок за весь час подало «Рошен» — 1396.
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Серед компаній, що активно подають на реєстрацію свої торгові марки, виділяються: «Оболонь» — 1043 та Розетка.уа — 886.
У 2024 році лідерами за кількістю заявок на реєстрацію є ГГБЕТ — 76 заявок, вже вищезгадана «Оболонь» та «Фарміс ЛТД» — 72 та 71 торгових марок відповідно.
Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, в Україні для компаній в секторі defense tech створені усі умови, щоб вони мали маржинальність на рівні 25%, що дозволило ринку дуже швидко розвинутися.
За матеріалами:
Finance.ua
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