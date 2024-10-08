російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів — Finance.ua

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російські компанії масово скаржаться на дефіцит мігрантів

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Більша частина опитаних російських компаній заявили про нестачу трудових мігрантів.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на опитування hh.ru.
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Більша частина (53%) російських компаній заявили про нестачу іноземних робітників, а 46% зазначили, що тою чи іншою мірою задоволені поточними обсягами найму мігрантів.
Згідно з дослідженням, найбільш потрібними залишаються робітники (53%), будівельники (35%), лінійний обслуговуючий (25%) і виробничий персонал (23%).
При цьому в російських компаніях найчастіше працюють співробітники з країн СНД і ЄАЕС (48%). Також присутня робоча сила з Євросоюзу та Азії (КНР, КНДР, В’єтнам, Таїланд, Камбоджа та ін.). На країни Африки (ЦАР, Нігерія, Зімбабве та ін.) і Близького Сходу (ОАЕ, Йорданія, Ізраїль та ін.) припадає по 10%.
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Під час аналогічного опитування російського союзу промисловців і підприємців про складнощі із залученням трудових мігрантів повідомили дві третини компаній. З них 56% назвали основною проблемою відсутність на ринку праці необхідних фахівців, а 38% - те, що претенденти на вакансії не можуть скласти іспит з російської мови.
Майже кожна п’ята компанія (19%) поскаржилася на обмеження щодо найму, запроваджені регіонами, або пряму заборону на регіональному рівні приймати мігрантів на роботу.
Крім того, понад 12% компаній повідомили, що їм не вистачає виділених державою квот для мігрантів, а 6,3% - що висококваліфіковані іноземці не можуть отримати дозвіл на в’їзд.
За матеріалами:
Економічна Правда
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