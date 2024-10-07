Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян — Finance.ua

Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян
Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus від лютого 2022 року закрив близько 20 тисяч рахунків, які належали 7 тисячам російських клієнтів.
Як повідомляє The Moscow Times, про це заявив представник банку Карен Ле Канну.
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Ле Каннну розповів, що Bank of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля ще у 2014 році, після запровадження антиросійських санкцій у зв’язку з окупацією Криму. За його словами, на той час на росіян припадало 4% клієнтського портфеля банку. Сьогодні ж частка дорівнює лише 0,4%.
Ті рахунки росіян, які залишилися, належать особам пенсійного віку.
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За словами представника Bank of Cyprus, перед прийняттям рішення про те, яким клієнтам закривати рахунки, банк керувався «міжнародними стандартами комплаєнса» і власною політикою з управління ризиками.
Ле Канну зауважив, що Bank of Cyprus розглядає та оцінює можливі відносини з громадянами росії, «які законно проживають у Європі, не перебувають під міжнародними санкціями та ведуть допустиму діяльність у секторах, що відповідають політиці банку».
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