Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян — Finance.ua
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Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян

Фінтех і Картки
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Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян
Найбільший банк Кіпру від 2022 року закрив 20 тисяч рахунків росіян
Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus від лютого 2022 року закрив близько 20 тисяч рахунків, які належали 7 тисячам російських клієнтів.
Як повідомляє The Moscow Times, про це заявив представник банку Карен Ле Канну.
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Ле Каннну розповів, що Bank of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля ще у 2014 році, після запровадження антиросійських санкцій у зв’язку з окупацією Криму. За його словами, на той час на росіян припадало 4% клієнтського портфеля банку. Сьогодні ж частка дорівнює лише 0,4%.
Ті рахунки росіян, які залишилися, належать особам пенсійного віку.
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За словами представника Bank of Cyprus, перед прийняттям рішення про те, яким клієнтам закривати рахунки, банк керувався «міжнародними стандартами комплаєнса» і власною політикою з управління ризиками.
Ле Канну зауважив, що Bank of Cyprus розглядає та оцінює можливі відносини з громадянами росії, «які законно проживають у Європі, не перебувають під міжнародними санкціями та ведуть допустиму діяльність у секторах, що відповідають політиці банку».
За матеріалами:
Укрінформ
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