Найбільший банк Кіпру покинув росію — Finance.ua

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Найбільший банк Кіпру покинув росію

Фондовий ринок
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Найбільший банк Кіпру покинув росію
Найбільший банк Кіпру покинув росію
Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва в москві та санкт-петербурзі. Таким чином він остаточно залишив ринок рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Видання посилається на дані Центрального банку росії. З цього моменту банк припиняє акредитацію своїх відділень у країні.
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З початку 2024 року це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в росії. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

Скільки банків у рф закрилося з початку війни

На початок 2022 року в реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися:
  • дев’ять у 2022 році;
  • три у 2023 році;
  • три з початку 2024 року.
За цей час було відкрито лише одне нове представництво — киргизького «Айыл банка».
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«Представництва іноземних банків у росії не мають права проводити банківські операції, включно з відкриттям рахунків, залученням коштів клієнтів, здійсненням переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, що представляють інтереси кредитної організації, але не є самостійними юридичними особами», — пише видання.
Скорочення обсягу бізнесу західних банків у росії пов’язане із санкціями, відтоком іноземного бізнесу і скороченням товарообігу.
Дані Raiffeisenbank International свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у росії скоротилися до 66 млрд доларів. Це вдвічі менше, ніж 2021 року (119 млрд доларів) і майже вчетверо менше, ніж 2012 року (239 млрд доларів).

Bank of Cyprus

Найбільший банк на Кіпрі. Заснований у 1899 році. Веде операції у Великій Британії, Австралії, Греції, Румунії та росії.
З 2008 року Bank of Cyprus надає свої послуги також на території України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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