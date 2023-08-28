Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро — Finance.ua
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Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро

Фондовий ринок
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Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро
Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро
Міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро.
«Heineken оголошує про завершення угоди з продажу своїх підрозділів у росії Arnest Group. Угода отримала всі необхідні схвалення та завершує процес, який Heineken розпочав у березні 2022 року щодо виходу з росії, зазнавши очікуваних загальних збитків у 300 мільйонів євро», — йдеться на сайті компанії.
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Зазначається, що ціна придбання бізнесу Heineken russia становить 1 євро за 100% акцій. Всі активи, включаючи 7 пивоварень в росії, перейдуть до нових власників.
В компанії також підкреслили, що Heineken не надаватиме підтримки бренду та не отримуватиме надходжень, роялті чи комісій з росії.
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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну концерн Heineken обіцяв призупинити реалізацію пива під брендом Heineken в росії.
Тоді ж данський пивоварний концерн Carlsberg Group також вирішив припинити виробництво пива під брендом Carlsberg в рф. Він одразу оголосив про припинення інвестицій і експортних відвантажень на адресу російської «дочки» — пивоварної компанії «Балтика».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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