Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро — Finance.ua

Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Heineken остаточно вийшов із росії зі збитками у 300 мільйонів євро

Міжнародна пивоварна корпорація Heineken завершує вихід із російського ринку, зазнавши збитків у 300 млн євро.

«Heineken оголошує про завершення угоди з продажу своїх підрозділів у росії Arnest Group. Угода отримала всі необхідні схвалення та завершує процес, який Heineken розпочав у березні 2022 року щодо виходу з росії, зазнавши очікуваних загальних збитків у 300 мільйонів євро», — йдеться на сайті компанії.

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Зазначається, що ціна придбання бізнесу Heineken russia становить 1 євро за 100% акцій. Всі активи, включаючи 7 пивоварень в росії, перейдуть до нових власників.

В компанії також підкреслили, що Heineken не надаватиме підтримки бренду та не отримуватиме надходжень, роялті чи комісій з росії.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення рф в Україну концерн Heineken обіцяв призупинити реалізацію пива під брендом Heineken в росії.

Тоді ж данський пивоварний концерн Carlsberg Group також вирішив припинити виробництво пива під брендом Carlsberg в рф. Він одразу оголосив про припинення інвестицій і експортних відвантажень на адресу російської «дочки» — пивоварної компанії «Балтика».

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УНІАН За матеріалами:

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