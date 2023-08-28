Спрацювали санкції: фармацевтичний гігант з Японії йде з російського ринку — Finance.ua

Спрацювали санкції: фармацевтичний гігант з Японії йде з російського ринку Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

Спрацювали санкції: фармацевтичний гігант з Японії йде з російського ринку

Японський конгломерат Takeda продаватиме свій фармацевтичний завод у Ярославлі. Покупцем повинен стати найбільший виробник антибіотиків на ринку окупантів «Р-фарм».

Про це пише 24 канал.

Джерела, близькі до обох компаній, стверджують, що перемовини вже на етапі обговорення ціни угоди. Takeda намагається виручити бодай щось наближене до ринкової вартості об'єкта, але загроза санкційних обмежень спонукає японців не переводити переговори у тривалий процес.

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Вартість заводу Takeda у росії складає близько 10 мільярдів рублів, компанія хоче отримати бодай половину з цієї суми.

Потужність заводу — 90 мільйонів ампул та 3 мільярди таблеток на рік. Тут роблять препарати ля лікування онкологічних, гастроентерологічних, неврологічних та рідкісних захворювань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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