Кіпр позбавив Коломойського громадянства — Finance.ua

Кіпр позбавив Коломойського громадянства Сьогодні 12:44 — Світ

Кіпр позбавив Коломойського громадянства

Влада Кіпру нещодавно позбавила громадянства 8 осіб, серед яких є український олігарх Ігор Коломойський. Рішення було ухвалене через сумнівний імідж бізнесмена та репутаційні ризики для острівної держави.

Про це повідомляє Philenews

Кіпрське видання зазначає, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів».

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Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».

Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у рф у розслідуванні в 2008 році.

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Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою в Україні за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського у 2022 році.

За рік до цього, у 2021-му, США ввели санкції проти Коломойського. У Держдепі Штатів пояснили, що приводом стала «серйозна корупція», коли він був головою Дніпропетровської ОДА у 2014−2015 роках.

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