Кіпр позбавив Коломойського громадянства — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кіпр позбавив Коломойського громадянства

Світ
117
Кіпр позбавив Коломойського громадянства
Кіпр позбавив Коломойського громадянства
Влада Кіпру нещодавно позбавила громадянства 8 осіб, серед яких є український олігарх Ігор Коломойський. Рішення було ухвалене через сумнівний імідж бізнесмена та репутаційні ризики для острівної держави.
Про це повідомляє Philenews.
Кіпрське видання зазначає, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримано «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів».
Читайте також
Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня.
У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».
Як пише Philenews, ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у рф у розслідуванні в 2008 році.
Читайте також
Також у матеріалі кіпрського видання йдеться, що Коломойський, крім громадянства Кіпру, яке він отримав через КЕП у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю та України.
Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою в Україні за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського у 2022 році.
За рік до цього, у 2021-му, США ввели санкції проти Коломойського. У Держдепі Штатів пояснили, що приводом стала «серйозна корупція», коли він був головою Дніпропетровської ОДА у 2014−2015 роках.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.