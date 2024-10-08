Українська компанія поставила труби для SpaceX — Finance.ua
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Українська компанія поставила труби для SpaceX

Фондовий ринок
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Український виробник безшовних нержавіючих труб, нікопольська компанія «Сентравіс», отримав спеціальне замовлення, кінцевим отримувачем якого є американська аерокосмічна компанія SpaceX.
Про це повідомили у компанії, пише Форбс Україна.
Як йдеться в повідомленні, труба українського виробника буде використана для подачі палива в ракети, йдеться у повідомленні компанії.
Йдеться про 28 т товстостінної труби з комбінацією таких механічних властивостей як пластичність, твердість, здатністю витримувати надвеликий тиск та працювати в умовах агресивного середовища.
Трубу українського виробника планують використати для подачі палива в ракети SpaceX, однак деталі майбутнього застосування самим виробником ракет не повідомляються.
Замовлення було виконано протягом 2,5 місяців на основному виробництві в Нікополі.
Трубу вже відвантажили і незабаром вона буде у розпорядженні SpaceX, повідомили в компінії.
Компанія Centravis родини Атанасових заснована понад 20 років тому. У 2023 році компанія виробила 12 200 т безшовних нержавіючих труб. Понад 99% цього об’єму було експортовано у 38 країн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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