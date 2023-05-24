Львів став першим містом, що виручило мільярд гривень із малої приватизації — Finance.ua
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Львів став першим містом, що виручило мільярд гривень із малої приватизації

Казна та Політика
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Львів став першим містом, що виручило мільярд гривень із малої приватизації
Львів став першим містом, що виручило мільярд гривень із малої приватизації
За час проведення онлайн-аукціонів із малої приватизації в державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» Львівська міська рада заробила перший мільярд гривень до свого бюджету. Львів став першим містом, яке досягнуло такого результату.
Про це повідомили в пресслужбі «Прозорро.Продажі».
Загалом Львівська міська рада із серпня 2018 року до травня 2023 року організувала 356 успішних онлайн-аукціонів із малої приватизації. Середня конкуренція на торгах становила майже троє учасників, а ціна за підсумками е-аукціонів зросла майже вдвічі.
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«Львів оголошує приватизаційні торги в системі майже пʼять років, фактично одразу від їхнього запуску в системі влітку 2018 року. За цей час місто не лише заробило кошти до свого бюджету, а й знайшло для об'єктів нових ефективних власників, які створили там працюючі бізнеси та нові робочі місця», — зазначив Сергій Бут, СЕО «Прозорро.Продажі».
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З 24 лютого 2022 року відбулося майже 50 аукціонів, що принесло до бюджету Львова понад 90 млн. Протягом цього періоду ціна активів, реалізованих на торгах, зросла на 60%.
Найбільше зростання ціни — більш ніж у 6 разів — відбулося на торгах із приватизації котельні площею 740,6 кв. м: її реалізували за понад 24 млн гривень, а конкуренція на цьому аукціоні становила 10 учасників.
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Найдорожчим лотом на приватизаційних е-аукціонах Львову виявилося нежитлове приміщення в центрі міста площею понад 400 кв. м, яке продали за 116 млн гривень.
Найактивніше у Львові змагалися за нежитлове приміщення першого поверху площею 88,2 кв. м: на торги прийшло 18 людей, які шляхом конкуренції підвищили стартову ціну з 1,8 млн грн до 5,5 млн грн.
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«Приміщення, які ми виставляємо на аукціон, — це абсолютно різні приміщення — як за площею, так і місцем розташуванням і функціоналом. У цих приміщеннях нові власники облаштовують як магазини чи заклади харчування, так і різні ініціативи соціального спрямування, як-от, наприклад, шоу-рум „Lady Di“ — інклюзивне ательє. Приватизація цих приміщень завдяки прозорому та відкритому аукціону дає змогу отримати місту максимально високу ринкову ціну за ці обʼєкти», — пояснює керівниця управління комунальної власності у Львівській міській раді Інна Свистун.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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