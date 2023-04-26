З початку року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн - ФДМУ — Finance.ua
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З початку року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн - ФДМУ

Казна та Політика
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З початку року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн - ФДМУ
З початку року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн - ФДМУ
В I кварталі 2023 року Фонд держмайна виставляв на торги логістичні, торговельні, складські, спиртові активи тощо, приватизація яких принесла до бюджету 902 млн грн.
Про це повідомляє ФДМУ.
Зазначається, що інвестори активно цікавилися спиртовими активами. Наприклад, під час торгів з продажу Сторонибабського спиртзаводу його вартість зросла у 2,7 раза — до 142 млн грн. Крім того, приватизація Барського спиртокомбінату принесла до держбюджету 21,3 млн грн — у 4,7 раза більше стартової ціни.
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У Фонді повідомили, що вперше вдалося приватизувати морський порт в Україні. Торги за порт «Усть-Дунайськ» принесли до бюджету більше ніж 200 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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