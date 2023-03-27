Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами — Finance.ua

Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами Сьогодні 20:45 — Казна та Політика

Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відбулася нарада із Міністерством економіки та Фондом держмайна щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами.

Серед пунктів, які планується реалізувати цього року:

передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна;

після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР;

відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій;

прискорення ліквідації неспроможних підприємств;

оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;

розроблення стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;

оптимізація структури ФДМУ.

«Наша стратегія — це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях», — повідомив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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