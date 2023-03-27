Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами — Finance.ua
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Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами

Казна та Політика
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Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами
Кабмін планує реформу приватизації та управління державними підприємствами
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відбулася нарада із Міністерством економіки та Фондом держмайна щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами.
Серед пунктів, які планується реалізувати цього року:
  • передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна;
  • після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР;
  • відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій;
  • прискорення ліквідації неспроможних підприємств;
  • оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;
  • розроблення стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;
  • оптимізація структури ФДМУ.
«Наша стратегія — це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях», — повідомив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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