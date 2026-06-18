Киянам нарахували борги за тепло в період блекаутів: омбудсмен звернувся до профільного міністра Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Кияни повідомляють про додаткові нарахування

У Києві мешканці скаржаться на додаткові нарахування за опалення у платіжках за січень, коли в місті фіксували перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Кияни повідомляють про додаткові нарахування

За словами омбудсмена, останніми днями в мережі активно поширюються повідомлення від мешканців Києва, які отримали у червневих платіжках додаткові нарахування за січень.

Ситуація викликає обурення серед споживачів, адже саме в цей період після масованих російських обстрілів значна частина столиці залишалася без теплопостачання.

«Саме це підтверджує і статистика: лише протягом січня-березня до нашого Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП „Київтеплоенерго“ пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ № 683», — зазначає Лубінець.

У зв’язку з цим він звернувся до віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань і надати споживачам чіткі роз’яснення.

«Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені, а всі рішення — прозорими, зрозумілими та законними», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко писав , що постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу. Вона доручила перевірити нарахування за опалення, якого частина киян не отримувала у січні. За її словами, у таких платіжках мають бути нульові суми.

Також ми розповідали , що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшило вартість послуг теплопостачання, наданих у січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 млн квартир. Загальна сума знижки для споживачів перевищила 720 млн грн, а середній розмір зменшення нарахувань становив майже 40%.

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