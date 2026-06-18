Киянам нарахували борги за тепло в період блекаутів: омбудсмен звернувся до профільного міністра

«Саме це підтверджує і статистика: лише протягом січня-березня до нашого Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП „Київтеплоенерго“ пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ № 683», — зазначає Лубінець.
У зв’язку з цим він звернувся до віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань і надати споживачам чіткі роз’яснення.
«Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені, а всі рішення — прозорими, зрозумілими та законними», — наголосив Лубінець.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко писав, що постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу. Вона доручила перевірити нарахування за опалення, якого частина киян не отримувала у січні. За її словами, у таких платіжках мають бути нульові суми.
Також ми розповідали, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшило вартість послуг теплопостачання, наданих у січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 млн квартир. Загальна сума знижки для споживачів перевищила 720 млн грн, а середній розмір зменшення нарахувань становив майже 40%.