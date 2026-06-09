Як зекономити на «платіжках»: хто може отримати (розміри знижок на ЖКП) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Як зекономити на «платіжках»: хто може отримати (розміри знижок на ЖКП)

Оплата комунальних послуг — найбільша стаття витрат для пенсіонерів з низьким доходом. Водночас комунальні пільги і субсидії — головний інструмент економії.

В Україні одночасно можна отримувати або пільгу, або субсидію. Обрати потрібно те, що вигідніше саме у вашій ситуації.

Субсидія

Субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги в межах соціальних норм перевищують ваш обов’язковий платіж. Обов’язковий відсоток платежу залежить лише від середньомісячного доходу на одну особу. Що менша пенсія, то менший відсоток ви сплачуєте самостійно.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує прожиткового мінімуму (2 595 грн), обов’язковий платіж може складати 8−10% від доходу.

Наявність депозитів у понад 100 тис. грн, купівля валюти або дорого вартісних товарів (понад 50 тис. грн) за останній рік можуть стати причиною відмови у субсидії.

Пільга

На відміну від субсидії, пільга — це фіксована знижка (у відсотках), яка надається певним категоріям громадян.

Від 2025 року пільга надається переважно у грошовій готівковій формі. Це означає, що гроші приходять на вашу картку (або на пошту), а комунальні послуги ви сплачуєте самостійно.

Якщо накопичити борг за комуналку у понад 680 грн, виплату субсидії/пільги можуть призупинити.

Як оформити допомогу

Для оформлення субсидії, пільги чи спеціальної підтримки ви можете звернутися до будь-якого відділення ПФУ або ЦНАПу, незалежно від прописки. Для цього треба підготувати такі документи:

заяву (про призначення субсидії або пільги);

декларацію про доходи та витрати (для субсидії);

паспорт та код;

документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення УБД, довідка з місця роботи в селі тощо).

Найшвидший спосіб — подати спрощену заяву онлайн в «Дії». У такому разі ви подаєте мінімум даних, а решту система ПФУ «підтягує» з реєстрів самостійно.

Рішення про призначення ухвалюється протягом 10 днів. Вас мають повідомити про результат — зазвичай приходить SMS або сповіщення в електронному кабінеті.

Навіть якщо влітку ваша субсидія становить 0 грн, бо витрати на комуналку незначні, обов’язково подавайте документи. Тоді на опалювальний сезон ПФУ зробить перерахунок автоматично, і вам не доведеться стояти в чергах у жовтні-листопаді, коли навантаження на систему зростає в рази.

Нагадаємо, Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

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