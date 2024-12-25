Китай збільшить бюджетний дефіцит до рекордних 4% ВВП у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай збільшить бюджетний дефіцит до рекордних 4% ВВП у 2025 році

Світ
18
Китай збільшить бюджетний дефіцит до рекордних 4% ВВП у 2025 році
Китай збільшить бюджетний дефіцит до рекордних 4% ВВП у 2025 році, Фото: freepik
Лідери Китаю погодилися збільшити дефіцит бюджету до 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) наступного року. Це є найвищим показником за всю історію. При цьому зберігається цільове економічне зростання на рівні близько 5%.
Про це пише Reuters.
Читайте також
Новий план дефіциту порівнюється з початковим цільовим показником у 3% ВВП на 2024 рік і відповідає «більш проактивній» фіскальній політиці, яку провадять посадовці Політбюро та Центральної економічної робочої конференції (CEWC).
Після минулотижневих засідань ці цифри були узгоджені, але офіційно не оголошені.
Додатковий 1% дефіциту становить приблизно 1,3 трильйона юанів (179,4 мільярда доларів).
Читайте також
Зазвичай такі цифри офіційно не оголошуються до щорічного засідання парламенту в березні. Тому вони ще можуть змінитися до законодавчої сесії.
Зазначається, що така політика є частиною підготовки Китаю до протидії впливу очікуваного підвищення мит США на китайський імпорт після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.
Два джерела видання заявили, що Китай збереже незмінне цільове зростання ВВП на рівні близько 5% у 2025 році.
Читайте також
Центральний банк Китаю перейде на «більш м’яку» грошово-кредитну політику, підвищуючи очікування більшого зниження процентних ставок і вливання ліквідності.
Китай, ймовірно, значною мірою покладатиметься на фінансове стимулювання наступного року, але також може використовувати інші інструменти для пом’якшення впливу мит.
За матеріалами:
lb.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.