Україна може виграти економічну війну проти росії, — The Economist — Finance.ua
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Україна може виграти економічну війну проти росії, — The Economist

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Україна може виграти економічну війну проти росії, — The Economist
Україна може виграти економічну війну проти росії, — The Economist
Економіка України загалом перебудувалася на реалії воєнного часу. Вона, як і раніше, на чверть менша, ніж 2021 року, але вперше з 2022 року, за деякими ключовими параметрами здоровіша, ніж російська.
Видання The Economist пише, що НБУ прогнозує зростання ВВП на 4% 2024 року і на 4,3% 2025 року.
Валюта стабільна, а відсоткова ставка в розмірі 13,5%, залишається на найнижчому рівні за останні 30 місяців. Порівняно з Росією, де ставка може сягнути 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки виглядають нестійкими, а ВВП зросте лише на 0,5−1,5% у 2025 році.
Тимофій Милованов із Київської школи економіки вважає, що проблеми з електрикою можуть скоротити зростання ВВП на один відсотковий пункт у 2025 році.
Друга проблема — і найгостріша — це брак робочої сили. З 2022 року мобілізація, міграція і війна призвели до скорочення робочої сили більш ніж на п’яту частину, до 13 мільйонів осіб. Попит високий: кількість вакансій сягнула 65 000 на тиждень, порівняно з 7 000 у перші тижні війни, але на середню вакансію припадає лише 1,3 заявки, порівняно з двома у 2021 році.
Заробітна плата зростає. Міністерства економіки та оборони перебувають у стані перетягування каната в питанні мобілізації. Влада України досі відмовлялася від максималістських вимог військових лідерів на шкоду фронту.
Легких рішень не існує. Наразі навіть ті галузі, які вважаються критично важливими, можуть захистити від призову лише половину своїх працівників. Найняти більше жінок складно, адже їх також недостатньо, бо багато хто виїхав за кордон, каже Гліб Вишлінський із Центру економічної стратегії, аналітичного центру в Києві.
За матеріалами:
УНІАН
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