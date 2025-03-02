Китай занурив обчислювальний центр на дно моря: з якою метою — Finance.ua

Китай занурив обчислювальний центр на дно моря: з якою метою 02.03.2025, 00:18 — Технології&Авто

Китай занурив обчислювальний центр на дно моря: з якою метою

Китай запустив новий підводний обчислювальний центр, який розташований біля узбережжя провінції Хайнань. Унікальна капсула даних, що містить понад 400 високопродуктивних серверів, була занурена на дно моря, де вона підключається до терміналів даних через берегову станцію.

Це передове рішення забезпечує колосальну обчислювальну потужність, еквівалентну одночасній роботі 30 000 ігрових комп’ютерів.

Особливості підводного центру

Головною особливістю центру стала його здатність виконувати обчислення, які зайняли б звичайному комп’ютеру цілий рік, лише за одну секунду.

Він також може підтримувати до 7000 розмов на секунду з ШІ-асистентами на базі DeepSeek.

Використання морської води для охолодження дало змогу значно підвищити енергоефективність і мінімізувати споживання електроенергії, прісної води та земельних ресурсів.

Експерти зазначають, що стабільне середовище на глибині забезпечує додатковий захист обладнання, виключаючи вплив пилу та коливань температури.

Стратегія розвитку ШІ

Такі інтелектуальні обчислювальні центри є ключовими для розвитку штучного інтелекту, надаючи потужні ресурси для досліджень, навчання та автоматизації промислових процесів.

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Ван Пен, науковий співробітник Пекінської академії суспільних наук, наголошує, що запуск центру в Ліншуї посилить конкурентні позиції Китаю у сфері ШІ та високопродуктивних обчислень.

Конкуренція зі США

Проєкт запущено на тлі технологічних перегонів між Китаєм і США, особливо після нещодавнього прориву DeepSeek, що презентувала потужну модель ШІ з нижчими витратами розробки.

Згідно з даними SCMP, встановлення центру є частиною ширшої стратегії Китаю зі створення інфраструктури для цифрових трансформацій.

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У період із 2022 до 2024 року в Китаї було ініційовано 219 проєктів подібних центрів, а прогнози вказують на зростання інтелектуальних обчислювальних потужностей країни на 33,9% щорічно до 2027 року.

Такі ініціативи сприяють розвитку автоматизованих виробництв, а також підтримці складних алгоритмічних та аналітичних завдань.

Китайські технологічні гіганти активно інвестують у створення нових центрів обробки даних, орієнтуючись на розвиток штучного інтелекту, машинного навчання та інших перспективних напрямків. Новий центр у Хайнані став ще одним кроком у цій масштабній програмі модернізації.

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