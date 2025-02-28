Китай є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення до росії — Єврокомісія Сьогодні 07:32 — Світ

Китай залишається найбільшим постачальником товарів подвійного призначення до росії, яка використовує їх для військового виробництва. Без такої підтримки з боку Китаю росія не могла би продовжувати свою агресивну війну проти України.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні.

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«Китай є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення та чутливих елементів, які підтримують російську військово-промислову базу, та були знайдені на полі бою. Де факто, ці товари мають військове призначення. Ми серйозно занепокоєні також повідомленнями, що китайські компанії надають компоненти для виробництва бойових дронів, що використовуються росією на полі бою, або навіть постачають повністю зібрані бойові дрони. Без китайської підтримки росія не могла би бути здатною продовжувати свою агресивну війну проти України з тією ж силою», — заявив речник Європейської комісії.

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Він зауважив, що ставлення ЄС до відносин між росією і Китаєм є дуже чітким. У цьому контексті речник нагадав, що ЄС рішуче засуджує треті країни, які продовжують надавати підтримку російській агресивній війні, та закликає зупинити всю таку допомогу. Це стосується не лише прямої військової підтримки, але також поставок товарів подвійного призначення та «чутливих» елементів, які підтримують «на плаву» російський ВПК.

Як повідомлялося, за даними Головного управління розвідки МО України, російські загарбники дедалі частіше використовують для модернізації бойових дронів продукцію китайського виробництва, яка становить альтернативу компонентам, які надходили від США, з європейських та інших країн. Зокрема це стосується інтегральних схем для вдосконалення дронів Shahed-136, які виробляються китайською компанією Beijing Microelectronics Technology.

Укрінформ За матеріалами:

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