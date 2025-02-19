На тлі проблем із російською нафтою Китай «переметнувся» до іншої країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На тлі проблем із російською нафтою Китай «переметнувся» до іншої країни

150
Поставки нафти з Ірану до Китаю зросли в лютому. Це сталося після того, як трейдери згладили проблеми з логістикою, викликані посиленням американських обмежень.
Видання Bloomberg пише, що, за словами трейдерів, до стрибка призвело збільшення кількості передач із судна на судно, а також поява альтернативних терміналів прийому.
За попередніми даними аналітичної компанії Kpler, обсяг імпорту в лютому збільшиться до 1,74 млн барелів на день. Це на 86% більше, ніж у січні, і найвищий показник з жовтня.
Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, при цьому більшість вантажів відправляється на невеликі незалежні нафтопереробні підприємства. Торгівля, яка є ключовим джерелом доходу для Тегерана, зіткнулася з американськими санкціями, які посилила адміністрація Трампа.
Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США мають намір скоротити експорт нафти з Ірану до менш ніж 10% від нинішнього рівня.
«Китайці, а також, можливо, індійці, купують нафту, що підпадає під санкції, і це неприйнятно», — заявив Бессент.
Варто зазначити, що збільшення закупівлі іранської нафти відбулося на тлі серйозних проблем з поставками російської нафти через санкції Вашингтона.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.