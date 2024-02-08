Китай дозволив експорт меду з України — Finance.ua

Китай дозволив експорт меду з України Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Китай дозволив експорт меду з України

Китай дозволив експорт меду з України. Завдяки злагодженій роботі Держпродспоживслужби та МЗС, а також за підтримки Посольства України в Китайській Народній Республіці, пройдено всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю. Процедуру відкриття ринку меду на КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено, і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«У часи війни особливо важливо підтримувати українських експортерів, відкривати для них нові ринки збуту продукції. Це створює нові можливості для українського бізнесу заробляти гроші на зовнішніх ринках, що загалом позитивно впливає на економіку України воєнного часу. МЗС разом із партнерами приділяє велику увагу цій роботі, і нам крок за кроком вдається виводити більшу кількість компаній на більшу кількість ринків», — зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контролю в Україні. В планах — не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць в нашій країні», — наголосив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Нагадаємо, Україна з 15 січня 2024 року переходить на використання онлайн-платформи Європейської комісії з сертифікації та підтримки експорту/імпорту/транзиту тварин, продукції тваринного та рослинного походження, харчових продуктів, кормів (TRACES NT) для сертифікації вантажів.

Впровадження системи значно спростить формальні процедури здійснення експорту та транзиту харчових продуктів на територію Європейського Союзу під час перетину державного кордону, говориться у повідомленні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Довідка Finance.ua:

Страйки на західних кордонах України з осені 2023 року спровокували зменшення обсягів зовнішньої торгівлі. Однак потік товарів швидко розподілили, відправляючи іншими напрямками. Про це свідчать дані «Інфляційного звіту» Національного банку України за січень 2024 року.

За оцінками Нацбанку, у листопаді 2023 року спостерігався найбільший негативний ефект від цих обмежень. Прямі втрати для експорту товарів склали близько 160 млн доларів, для імпорту — 500 млн доларів.

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