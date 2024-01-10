Україна переходить на європейську систему сертифікації продовольства — Finance.ua

Україна переходить на європейську систему сертифікації продовольства Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна з 15 січня 2024 року планує перейти на використання онлайн-платформи Європейської комісії з сертифікації та підтримки експорту/імпорту/транзиту тварин, продукції тваринного та рослинного походження, харчових продуктів, кормів (TRACES NT) для сертифікації вантажів.

Впровадження системи значно спростить формальні процедури здійснення експорту та транзиту харчових продуктів на територію Європейського Союзу під час перетину державного кордону, говориться у повідомленні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Обсяг видів харчових продуктів, сертифікація яких буде проводитись із використанням TRACES NT, визначається формами сертифікатів, що адаптовані та інтегровані до системи. Наразі це такі форми:

офіційний сертифікат для ввезення до Європейського Союзу яєць, призначених для споживання людиною;

офіційний сертифікат для ввезення до Європейського Союзу яєчних продуктів, призначених для споживання людиною;

офіційний сертифікат для ввезення до Європейського Союзу молочних продуктів, призначених для споживання людиною, які підлягають специфічній обробці з метою зниження ризиків, що відмінна від пастеризації (MODEL DAIRY-PRODUCTS-ST);

офіційний сертифікат для ввезення до Європейського Союзу меду та інших продуктів бджільництва, призначених для споживання людиною;

офіційний сертифікат на ввезення до ЄС м’ясних напівфабрикатів, призначених для споживання людиною (MODEL MP-PREP);

офіційний сертифікат здоров’я тварин для ввезення до Євросоюзу живої риби, живих ракоподібних і продуктів тваринного походження від цих тварин, призначених для споживання людиною (зразок FISH-CRUST-HC);

офіційний сертифікат на ввезення до ЄС свіжого м’яса, призначеного для споживання людиною, за винятком січеного м’яса та м’яса механічного обвалювання, з птиці, крім низки безкільових (MODEL POU).

«У процесі адаптації та впровадження форм сертифікатів у TRACES NT цей перелік буде доповнюватись», — запевнили у відомстві.

З огляду на зазначене, з метою уникнення виникнення необґрунтованих затримок під час здійснення сертифікації вантажів (відповідно до перерахованих форм сертифікатів) Держпродспоживслужба пропонує здійснити низку підготовчих заходів, зокрема:

Ознайомитись із методичними матеріалами щодо функціоналу та перших кроків для початку роботи з TRACES NT, а також інформацією щодо створення сертифікату в системі.

Визначити відповідальну особу для реєстрації в TRACES NT та створення запиту для підтвердження (валідації) потужності та ролі користувача.

Направити лист-запит на адресу територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності для підтвердження (валідації) потужності відповідно до методичних рекомендацій, що знаходяться на сайті відомства.

У відомстві нагадали, що умовами підтвердження (валідації) потужності в TRACES NT є державна реєстрація потужності або отримання на цю потужність експлуатаційного дозволу.

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