У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем — Finance.ua

У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем
У січні Україна досягла довоєнних обсягів експорту морем і наближається до загальних показників, що існували до повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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За його словами, у січні український експорт загалом становив $3,1 млрд, з них $1,9 млрд припадає на морський експорт.
Протягом останніх шести місяців успішно функціонує український морський логістичний коридор, після зняття блокади Чорного моря та активізації морської торгівлі України.
Щодо проєкту страхування українського експорту від воєнних ризиків, Шмигаль зазначив, що успішно впроваджено страхування суден, які входять в українські порти.
Це допомагає збирати внутрішні ресурси, зокрема кожна гривня, отримана від експортної торгівлі, спрямовується на потреби оборони.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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