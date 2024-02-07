У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем — Finance.ua
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У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем

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У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем
У січні Україна досягла довоєнного рівня експорту морем
У січні Україна досягла довоєнних обсягів експорту морем і наближається до загальних показників, що існували до повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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За його словами, у січні український експорт загалом становив $3,1 млрд, з них $1,9 млрд припадає на морський експорт.
Протягом останніх шести місяців успішно функціонує український морський логістичний коридор, після зняття блокади Чорного моря та активізації морської торгівлі України.
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Щодо проєкту страхування українського експорту від воєнних ризиків, Шмигаль зазначив, що успішно впроваджено страхування суден, які входять в українські порти.
Це допомагає збирати внутрішні ресурси, зокрема кожна гривня, отримана від експортної торгівлі, спрямовується на потреби оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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