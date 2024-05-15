Київ запустив сервіс «Портал Захисників та Захисниць» — Finance.ua

Київ запустив сервіс «Портал Захисників та Захисниць» Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Київ запустив сервіс «Портал Захисників та Захисниць»

Київ першим в Україні запустив сервіс « Портал Захисників та Захисниць ». Портал працює в режимі бета-версії та забезпечуватиме прямий доступ до всіх послуг, гарантованих містом киянам-Захисникам та киянкам-Захисницям, а також їхнім родинам та родинам загиблих.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«Цей сервіс спростить багато процесів для киян-Захисників та киянок-Захисниць, а також їхніх родин і родин загиблих. Одна з основних проблем, з якою вони стикаються, — розпорошеність інформації про їхні права та можливості. Послуг, пільг та додаткових гарантій — насправді багато, але все — у різних структур», — зауважила Хонда.

Для чого потрібен цей сервіс

Головне призначення сервісу — запровадити універсальний гнучкий сервіс, який допоможе зробити взаємодію з міськими установами більш оперативною, без додаткових реєстрацій та максимально безбар'єрною для киян-Захисників та киянок-Захисниць, а також їхніх родин та родин загиблих.

Портал працює за принципом «єдиного вікна». Зараз на порталі вже представлені понад 40 різноманітних послуг. Серед них соціальні, медичні, освітні та інші послуги. Перші 10 послуг вже можна оформити онлайн. Надалі ці переліки доповнюватимуться.

Людина реєструється, проходить верифікацію й у своєму особистому кабінеті бачить, які міські послуги можна отримати".

Довідка Finance.ua:

у лютому депутати Київради збільшили видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень;

у грудні 2023 року у столиці запровадили програму «Захисник Києва», відповідно до якої мобілізовані кияни повинні були отримати одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень.



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