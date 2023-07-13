Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці в 2023 році понад 1,1 млрд гривень — Finance.ua

Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці в 2023 році понад 1,1 млрд гривень Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці в 2023 році понад 1,1 млрд гривень

Цього року Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

«Це — допомога військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції. Із цих коштів вже профінансували майже 350 млн гривень», — повідомив Кличко.

Він нагадав, що минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив з бюджету міста майже 850 млн гривень.

«Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт», — пояснив Кличко.

Також мер столиці повідомив, що місто передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам — від міжнародних партнерів.

«Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити», — підсумував міський голова.

Довідка Finance.ua:

із початку війни зі спеціального рахунку, відкритого Національним банком, на потреби оборони перераховано майже 25,9 млрд грн;

Верховна Рада ухвалила законопроект про перенаправлення грошей з державного фонду регіонального розвитку обсягом 2 млрд грн на армію і закупівлю техніки.



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