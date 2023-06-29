Рада перенаправила гроші з фонду регіонального розвитку на армію і закупку техніки — Finance.ua

Рада перенаправила гроші з фонду регіонального розвитку на армію і закупку техніки Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Рада перенаправила гроші з фонду регіонального розвитку на армію і закупку техніки

Верховна Рада ухвалила законопроект про перенаправлення грошей з державного фонду регіонального розвитку обсягом 2 млрд грн на армію і закупівлю техніки, повідомили у депутатському корпусі у четвер.

«Рада перенаправила кошти з Державного фонду регіонального розвитку на Міноборони і закупку техніки (№ 9165). Мова йде про 2 млрд грн», — написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

«Гроші цього року (2 млрд грн) з ДФРР направляються на армію», — зазначив у Telegram також і нардеп Ярослав Железняк.

Як вказав Железняк, зміни щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку передбачає у тому числі обрання проектів шляхом голосування через «Дію».

За законопроект в цілому проголосували, як повідомляється, 238 нардепів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про Державний бюджет на 2023 рік 3 листопада 2022 року. Після цього уже неодноразово вносилися зміни до бюджету.

Зокрема, 12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9105, що передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, більшість з яких ідуть на оборону.

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УНН За матеріалами:

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