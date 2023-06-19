Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів — Finance.ua
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Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів

Казна та Політика
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Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів
Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів
Кабінет Міністрів за перші 5 місяців цього року виділив на Сили безпеки та оборони України понад 550 мільярдів гривень.
Про це у Фейсбуці поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«За перші 5 місяців цього року уряд виділив на Сили безпеки та оборони України більше 550 млрд грн. Це 49% від усіх видатків бюджету за цей час. Ми продовжуємо спрямовувати всі податки громадян та бізнесу саме на фінансування армії, аби забезпечити нашу перемогу», — уточнив він.
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Окремо керівник уряду зазначив, що продовжується ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.
«Обговорив ситуацію навколо Каховської ГЕС з прем'єрами Польщі, Данії, Бельгії, а також з віцеканцлером Німеччини. Мобілізуємо підтримку партнерів», — заявив прем'єр-міністр України.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Укрінформ
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