Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів — Finance.ua

Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Уряд за п’ять місяців цього року виділив на Сили безпеки і оборони понад ₴550 мільярдів

Кабінет Міністрів за перші 5 місяців цього року виділив на Сили безпеки та оборони України понад 550 мільярдів гривень.

Про це у Фейсбуці поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За перші 5 місяців цього року уряд виділив на Сили безпеки та оборони України більше 550 млрд грн. Це 49% від усіх видатків бюджету за цей час. Ми продовжуємо спрямовувати всі податки громадян та бізнесу саме на фінансування армії, аби забезпечити нашу перемогу», — уточнив він.

Окремо керівник уряду зазначив, що продовжується ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

«Обговорив ситуацію навколо Каховської ГЕС з прем'єрами Польщі, Данії, Бельгії, а також з віцеканцлером Німеччини. Мобілізуємо підтримку партнерів», — заявив прем'єр-міністр України.

Укрінформ За матеріалами:

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