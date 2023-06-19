Сума видатків держбюджету сягнула понад 1,1 трлн грн (інфографіка) — Finance.ua

Сума видатків держбюджету сягнула понад 1,1 трлн грн (інфографіка) Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Сума видатків держбюджету сягнула понад 1,1 трлн грн (інфографіка)

Сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У травні видатки становили 277,7 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 470,6 млрд грн (у травні - 99,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 41,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — травень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 366,4 млрд грн (у травні- 76,6 млрд грн).

— 280,4 млрд грн (у травні- 65,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

190,9 млрд грн — для підтримки ЗСУ. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

55,8 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

— 221,8 млрд грн (у травні - 44,1 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 19,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:

113,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

80,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

— 62 млрд грн (у травні- 15 млрд грн) - на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу;

— 83,8 млрд грн (у травні - 45,7 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 7,3% від загального обсягу.

Інфографіка: Мінфін

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