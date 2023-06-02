"Втрачали великі суми": Держаудитслужба назвала результати перевірок закупівель Міноборони — Finance.ua

"Втрачали великі суми": Держаудитслужба назвала результати перевірок закупівель Міноборони Сьогодні 20:42 — Казна та Політика

"Втрачали великі суми": Держаудитслужба назвала результати перевірок закупівель Міноборони

Аудит закупівель Міністерства оборони був тяжким заходом і показав велику кількість порушень.

Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила керівник Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Вона зазначила, що формування замовлень за каталогом у чомусь спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовим, але дає змогу маніпулювати цінами.

«Не вдаватимуся в деталі через те, що акт таємний… Скажу лише, що фіксували шалену дебіторську заборгованість — 100% авансування договорів і невиконання їх вчасно контрагентами. Контрагенти — нерезиденти, у деяких випадках зловживали», — розповіла Басалаєва.

Вона наголосила, що Міноборони не змогло якісно відібрати контрагентів. Постачальники вимагали 100% авансових платежів, і деякі постачали продукцію вчасно, а деякі - ні.

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«Якщо українська сторона заявляла, що ми не можемо чекати півроку, поверніть нам платіж, то платіж повертався, але через курсову різницю ми втрачали великі суми, по 250 млн грн тільки на курсовій різниці. Тому що долар у квітні та вересні - це вже інший долар», — зазначила Басалаєва.

Крім того, Держаудитслужба зафіксувала речове майно неналежної якості, яке Міноборони відмовилося приймати, і воно досі лежить на складах, але повернути його нікому, оскільки все вже повністю сплачено.

Нагадаємо, у січні цього року широкий резонанс викликала інформація про завищені ціни, за якими Міноборони купує товари для армії. У результаті Верховна Рада 24 лютого загалом ухвалила законопроект № 8381, який вносить зміни до процесу закупівель та який 21 березня підписав президент Володимир Зеленський.

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