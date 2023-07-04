Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перерахували майже 25,9 мільярда — Finance.ua

Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перерахували майже 25,9 мільярда Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перерахували майже 25,9 мільярда

Із початку війни зі спеціального рахунку, відкритого Національним банком, на потреби оборони перераховано майже 25,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ

«Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 25,9 млрд грн, у червні - майже 613 млн грн», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацбанку, загалом на спецрахунок, відкритий для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 28,7 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 липня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 2,4 млрд грн.

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За інформацією регулятора, станом на 1 липня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 98,0 млн грн. За червень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 6,7 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

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Укрінформ За матеріалами:

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