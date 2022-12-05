Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком — Finance.ua

Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком Сьогодні 11:14 — Енергетика

Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком

З понеділка, 5 грудня, Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому, як зазначають енергетики, можуть виникати деякі відхилення від графіку для балансування енергосистеми», — заявив Кличко.

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб таких відхилень було якомога менше.

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«Також нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК . Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення», — додав очільник міста.

У ДТЕК також повідомили , що з понеділка, 5 грудня, повертаються до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

«Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше», — повідомили в компанії.

Довідка Finance.ua:

керівники ОСР (оператори системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з представниками ОСР;

Укренерго планує виставити рахунок росіянам за знищені українські об’єкти.

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