Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком — Finance.ua

Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком
З понеділка, 5 грудня, Київ повертається до стабілізаційних відключень за графіком.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому, як зазначають енергетики, можуть виникати деякі відхилення від графіку для балансування енергосистеми», — заявив Кличко.
Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб таких відхилень було якомога менше.
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«Також нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК. Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення», — додав очільник міста.
У ДТЕК також повідомили, що з понеділка, 5 грудня, повертаються до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
«Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше», — повідомили в компанії.
Довідка Finance.ua:
- керівники ОСР (оператори системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з представниками ОСР;
- Укренерго планує виставити рахунок росіянам за знищені українські об’єкти.
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