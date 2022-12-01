Як українці готуються до блекауту - опитування — Finance.ua

Як українці готуються до блекауту - опитування Сьогодні 19:00 — Енергетика

Найболючишими відключення видались для сімей з маленькими дітьми, літніх людей та українців, які працюють віддалено через ПК або ноутбук. Rakuten Viber запитав українців, як вони готуються до можливого блекауту, аби залишатися на зв’язку та бути в курсі новин.

71% українців вірять в ППО й не думають про повну відсутність електроенергії та зв’язку,

українців вірять в ППО й не думають про повну відсутність електроенергії та зв’язку, 19% — заряджають павербанки, аби оперативно читати новини.

Інші відповіді розподілились таким чином:

Планують менше користуватись телефоном, щоб в критичний момент дізнаватись новини від близьких і бути на зв’язку — 4%.

Підписуються на офіційні канали, щоб оперативно отримувати інформацію та менше витрачати заряд — 2%.

Купують та налаштовують радіо — 2%.

Об’єднуються та домовляються про місце зустрічі з рідними/сусідами — 1%.

Завантажують на телефон або виписують на папір всі контакти та адреси пунктів незламності — 1%.

За результатами іншого опитування про канали отримання новин у месенджері, яке проводив Rakuten Viber наприкінці листопада,

50% українців отримують новини з офіційних каналів держустанов;

25% респондентів віддають перевагу новинним паблікам;

12% сказали, що читають лише канали офіційних ЗМІ;

10% довіряють чатам: (6% дізнаються про новини з чатів з близькими, 4% — з групових чатів);

3% читають канали експертів та інфлюенсерів.

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