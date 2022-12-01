Як українці готуються до блекауту - опитування — Finance.ua

Як українці готуються до блекауту - опитування
Найболючишими відключення видались для сімей з маленькими дітьми, літніх людей та українців, які працюють віддалено через ПК або ноутбук. Rakuten Viber запитав українців, як вони готуються до можливого блекауту, аби залишатися на зв’язку та бути в курсі новин.
- 71% українців вірять в ППО й не думають про повну відсутність електроенергії та зв’язку,
- 19% — заряджають павербанки, аби оперативно читати новини.
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Інші відповіді розподілились таким чином:
- Планують менше користуватись телефоном, щоб в критичний момент дізнаватись новини від близьких і бути на зв’язку — 4%.
- Підписуються на офіційні канали, щоб оперативно отримувати інформацію та менше витрачати заряд — 2%.
- Купують та налаштовують радіо — 2%.
- Об’єднуються та домовляються про місце зустрічі з рідними/сусідами — 1%.
- Завантажують на телефон або виписують на папір всі контакти та адреси пунктів незламності — 1%.
За результатами іншого опитування про канали отримання новин у месенджері, яке проводив Rakuten Viber наприкінці листопада,
- 50% українців отримують новини з офіційних каналів держустанов;
- 25% респондентів віддають перевагу новинним паблікам;
- 12% сказали, що читають лише канали офіційних ЗМІ;
- 10% довіряють чатам: (6% дізнаються про новини з чатів з близькими, 4% — з групових чатів);
- 3% читають канали експертів та інфлюенсерів.
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