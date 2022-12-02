У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла

Енергетика
20
У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла
У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла
Керівники ОСР (оператори системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з представниками ОСР.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Галущенко підкреслив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла вдвічі.
«І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, щодо яких надходить найбільше скарг — Київ, Київська область, Полтава та Львів», — зазначив він.
Читайте також
За його словами, при відключенні електроенергії ЗРР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі були в рівних умовах.
«Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній нестимуть персональну відповідальність», — наголосив міністр.
Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що 1497 житлових будинків у Києві не підпадали під відключення світла тому, що були заживлені тими ж лініями, що й об’єкти критичної інфраструктури.
Тепер 750 додаткових будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.