У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла — Finance.ua

У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла
Керівники ОСР (оператори системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з представниками ОСР.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Галущенко підкреслив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла вдвічі.
«І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, щодо яких надходить найбільше скарг — Київ, Київська область, Полтава та Львів», — зазначив він.
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За його словами, при відключенні електроенергії ЗРР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі були в рівних умовах.
«Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній нестимуть персональну відповідальність», — наголосив міністр.
Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що 1497 житлових будинків у Києві не підпадали під відключення світла тому, що були заживлені тими ж лініями, що й об’єкти критичної інфраструктури.
Тепер 750 додаткових будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими.
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