Для Києва збільшили ліміт на електроенергію — Finance.ua

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Для Києва збільшили ліміт на електроенергію

Енергетика
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Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин.
  • Перша — містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматику вибиває від перепадів напруги.
  • Друга — погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.
«Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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