Київ потрапив до десятки найгірших для життя міст — Finance.ua

Київ потрапив до десятки найгірших для життя міст Сьогодні 17:18

Київ потрапив до десятки найгірших для життя міст, Фото: з відкритих джерел

Цього року столиця України увійшла до десятки найгірших міст для життя за версією The Global Liveability Index від британського видання The Economist. За рік столиця України опустилася на дві позиції.

Про це йдеться в рейтингу The Economist «Найпридатніші для життя міста світу у 2024 році».

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Рейтинг базується на п’ятьох критеріях:

стабільність;

охорона здоров’я;

культура та навколишнє середовище;

освіта;

інфраструктура.

Дослідження проводилося у 173 містах.

Очолює рейтинг найкращих для життя міст Відень. Столиця Австрії отримала найвищі бали у всіх категоріях, окрім категорії «Культура та навколишнє середовище» через відсутність великих спортивних подій.

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У п’ятірку лідерів також увійшли:

Копенгаген;

Цюрих;

Мельбурн та Калгарі;

Женева і Сідней.

Останні три набрали однакову кількість балів.

Водночас у десятку найгірших для життя міст потрапила столиця України — Київ. Він опинився на 165 місці, оточений столицею Венесуели містом Каракас та Порт-Морсбі — столицею Папуа Нової Гвінеї.

Найменш придатною для життя виявилася столиця Сирії — Дамаск.

Нагадаємо, в Україні найбільше заробляють кияни — середньомісячна зарплата у столиці сягає 23 500 грн. На другій сходинці опинився Львів, чиї жителі отримують в середньому 21 300 грн на місяць.

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