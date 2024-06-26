Рейтинг найдорожчих міст світу для проживання — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих міст світу для проживання Сьогодні 21:03 — Світ

Рейтинг найдорожчих міст світу для проживання

У новому дослідженні Julius Baer Group Ltd визначили найдорожчі міста у світі у 2024 році. До топ-3 увійшли Сінгапур, Гонконг та Лондон.

Про це пише Fortune.com.

Для складання рейтингу у дослідженні розглянули близько 200 факторів, що впливають на вартість життя у містах. Ідеться насамперед не про базові витрати, а про рівень витрат на предмети розкоші, брендовий одяг, авто, техніку та інше, необхідні для підтримки високого стандарту життя, елітного статусу.

Топ-10 найдорожчих міст виглядає так:

Сінгапур

Гонконг

Лондон

Шанхай

Монако

Цюрих

Нью-Йорк

Париж

Сан-Паулу

Мілан

Сінгапур утримує лідерство в рейтингу другий рік поспіль. На другому місці розташувався Гонконг. Попри це аналітики відзначають, що Азія втрачає статус найдорожчого для проживання регіону.

Основною причиною змін у списку є коливання курсу валют, пояснює у своєму звіті Julius Baer. Вищі процентні ставки в США чинять тиск на багато азіатських валют, приводячи їх до рекордно низького рівня по відношенню до долара США.

На регіональному рівні лідерство перехоплюють Європа, Близький Схід і Африка. Так, на третьому місці найбільш витратних для життя міст розмістився Лондон.

Окрім того, аналітики відзначають зростання вартості життя практично у всіх європейських містах, що входять у рейтинг. Наприклад, Цюріх піднявся в порівнянні з минулим роком на 8 позицій, Мілан — на шість, а Париж — на п’ять. Водночас Дубай опустився до шостого місця, хоча і зберігає лідируючі позиції за вартістю нерухомості.

Що робить Сінгапур, щоб бути номером один

Статус Сінгапуру як «важливого регіонального та глобального центру» пояснюється такими факторами, як стабільна політика, хороша охорона здоров’я, низький рівень злочинності та відмінний громадський транспорт. Уряд Сінгапуру також намагається залучити міжнародний бізнес і заможних людей.

Сінгапур пом’якшив пандемічні обмеження раніше Гонконгу та кількох інших азіатських міст, що призвело до напливу заможних мігрантів. Це викликало різке зростання цін на житло.

Сінгапур також є найдорожчим місцем у світі для володіння автомобілем.

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