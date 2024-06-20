У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували — Finance.ua

У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували Сьогодні 10:32

У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували, Фото: КМДА

У середу, 19 червня, тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.

Згодом у КМДА заявили , що жертв і постраждалих немає. На місці працювали необхідні міські служби, «щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху».

«Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році», — додали в КМДА.

Голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор у коментарі ЕП заявив , що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома.

За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.

Шляхопровід перебуває на балансі КП «Київшляхміст». Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт об’єкта.

Економічна Правда За матеріалами:

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