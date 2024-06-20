У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували — Finance.ua
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У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували

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У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували
У Києві «втомився» ще один міст: у Кличка відреагували, Фото: КМДА
У середу, 19 червня, тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.
Згодом у КМДА заявили, що жертв і постраждалих немає. На місці працювали необхідні міські служби, «щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху».
«Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році», — додали в КМДА.
Голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор у коментарі ЕП заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома.
За його словами, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила.
Шляхопровід перебуває на балансі КП «Київшляхміст». Кандибор каже, що в цьому році КП планувало робити протиаварійний ремонт об’єкта.
За матеріалами:
Економічна Правда
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