Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку — Finance.ua
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Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку

Валюта
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Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку
Курс готівкової гривні найміцніший з початку року: аналітики ICU розповіли про стан валютного ринку
За минулий тиждень ситуація на валютному ринку покращилася, а готівкова гривня посилилася до максимуму з початку року.
Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.
«На роздрібному ринку збалансованість покращилася. Загалом фізичні особи за чотири дні тижня придбали валюти всього на 11 млн дол. більше, ніж продали. Це майже втричі менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за останній тиждень курс готівкової гривні посилився приблизно на 0,5%, або 20 копійок, до 37,1−37,7 грн/дол., що є максимумом з початку року. Загалом із початку року укріплення складає більш ніж 7%, або приблизно 3 грн. Різниця готівкового курсу з курсом, який значна частина банків використовує для карткових розрахунків і для придбання валюти з розміщенням на депозитах, звузилася до приблизно 30 копійок.
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«Міжбанківський валютний ринок залишається під контролем НБУ без значних змін в обсягах купівлі та продажу валюти клієнтами (юридичними особами) банків. Водночас на готівковому ринку пропозиція валюти покращується, що продовжує посилювати курс гривні. Через це фізособи не зацікавлені в придбанні валюти для депозитів, а віддають перевагу придбанню готівкової валюти за курсом, який майже не відрізняється від безготівкового. Це також і причина збільшення продажу безготівкової валюти, оскільки курс продажу валюти в безготівковій формі майже не відрізняється від готівкового», — повідомили у ICU.

Довідка Finance.ua:

  • у Національному банку поки що не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов та стратегією валютної лібералізації, яка є вимогою МВФ;
  • економічний експерт Борис Кушнірук прогнозує, що влітку 2023 року курс долара в Україні може ослабнути, гривня ж продовжить зміцнюватися, але за певних умов;
  • Пишний анонсував послаблення валютних обмежень: НБУ розробляє дорожню карту

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За матеріалами:
УНІАН
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