Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 30% — Finance.ua

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 30% Сьогодні 11:45 — Валюта

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 30%

Національний банк України протягом тижня з 15 по 19 травня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,59 млн доларів і продав 391,96 млн доларів. Негативне сальдо становило 380,37 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ

Таким чином, Нацбанку скоротив продаж валюти на 29% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 535,74 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 108,91 млн доларів і продав 9 836,33 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 9 727,42 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, у квітні НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року — до 1 370,4 млн доларів. Цьому сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлю посівного матеріалу, добрив та палива для посівної.

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