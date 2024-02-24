«Купуй зараз, плати потім»: з якими ризиками може стикнутись позичальник — Finance.ua

«Купуй зараз, плати потім»: з якими ризиками може стикнутись позичальник Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

«Купуй зараз, плати потім»: з якими ризиками може стикнутись позичальник

Багато сучасних споживачів обирають використання кредитних коштів при покупці. Це відбувається тоді, коли власних коштів замало.

Про це пише Фінкульт.

Споживач може отримати товар або послугу, навіть якщо у нього наразі немає достатньої суми готівки. Зазвичай це відбувається за умовами кредитного договору. Позичальник повинен сплачувати позику протягом певного періоду часу. Це може бути розстрочка на певний строк або кредит з відстрочкою сплати.

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У подальшому, відповідно до умов кредитного договору споживач повинен вносити регулярні платежі за товар або послугу у визначену дату. Споживач закінчує погашення кредиту і стає власником товару або послуги після того, як повністю оплатив всі відстрочені платежі.

З якими ризиками може стикнутися споживач:

1. Високі відсотки. Кредити з умовами «Купуй зараз, плати потім» досить часто можуть мати високі відсотки. Це може вплинути на збільшення загальної вартості покупки.

2. Умови кредиту. Уважно слідкуйте за умовами кредитного договору. Дослідіть, які можливі штрафи та нарахування пені за прострочку платежів та якою є сума загальних витрат за кредитом.

3. Погіршення кредитної історії. Несвоєчасна оплата або пропущені платежі можуть погіршити кредитну історію. У майбутньому через це можуть виникнути складнощі при отриманні кредитів або позик.

4. Фінансова відповідальність. Важливо мати стабільний дохід та розуміти свою фінансову спроможність та відповідальність. Пам’ятайте, що неповернення кредиту матиме негативні наслідки для позичальника.

Ці ризики необхідно враховувати, коли обираєте кредитну програму. Ставтеся відповідально до планування фінансів, щоб уникнути непередбачених проблем у майбутньому.

Нагадаємо, на сьогодні фінансові компанії в кредитуванні вийшли на рівень першого кварталу 2021 року. Збільшилась сума чека кредиту на 50% по фінансових компаніях, кредитних картах, і трохи менше по строкових кредитах.

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