Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків — Finance.ua
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Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків

Особисті фінанси
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Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків
Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків
Якщо платник податків не згоден з показниками нарахованих, сплачених, повернутих сум податків, зборів та єдиного внеску, а також надміру сплачених коштів та сум податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску, то йому потрібно подати відповідний запит до Податкової служби.
Про це нагадали в ДПС.
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Платник податків може подати запит (через меню «Заяви, запити для отримання інформації» в електронному кабінеті) про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС з підписом посадової особи ДПС (форма F/J13002).
Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше ніж за останні 5 років, відлік яких починається з року прийняття запиту.
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Коли буде відповідь
Відповідь на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту.
У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу він може звернутися до органу ДПС за основним місцем обліку з письмовим зверненням.
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Звернення розглядаються у терміни, визначені Законом України «Про звернення громадян»:
  • до 1 місяця, якщо потрібне додаткове вивчення;
  • до 15 днів, якщо питання можна вирішити одразу.
Також в ДПС нагадують, що діє гаряча лінія: 0 800 501 007 (дзвінки безкоштовні). Електронна пошта: idd@tax.gov.ua. Особистий кабінет: Через електронний кабінет платника податків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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