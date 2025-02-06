Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків — Finance.ua

Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Куди звертатися у разі незгоди з показниками нарахованих та сплачених сум податків

Якщо платник податків не згоден з показниками нарахованих, сплачених, повернутих сум податків, зборів та єдиного внеску, а також надміру сплачених коштів та сум податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску, то йому потрібно подати відповідний запит до Податкової служби.

Про це нагадали в ДПС.

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Платник податків може подати запит (через меню «Заяви, запити для отримання інформації» в електронному кабінеті) про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС з підписом посадової особи ДПС (форма F/J13002).

Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше ніж за останні 5 років, відлік яких починається з року прийняття запиту.

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Коли буде відповідь

Відповідь на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту.

У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу він може звернутися до органу ДПС за основним місцем обліку з письмовим зверненням.

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Звернення розглядаються у терміни, визначені Законом України «Про звернення громадян»:

до 1 місяця, якщо потрібне додаткове вивчення;

до 15 днів, якщо питання можна вирішити одразу.

Також в ДПС нагадують, що діє гаряча лінія: 0 800 501 007 (дзвінки безкоштовні). Електронна пошта: idd@tax.gov.ua . Особистий кабінет: Через електронний кабінет платника податків.

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