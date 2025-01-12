10 компаній, що сплатили найбільші податки на прибуток у рф — Finance.ua

10 компаній, що сплатили найбільші податки на прибуток у рф Сьогодні 13:37 — Фондовий ринок

10 компаній, що сплатили найбільші податки на прибуток у рф

Американські фірми, які залишилися в росії після початку повномасштабної війни проти України сплатили у 2023 році путінському режиму 1,2 млрд доларів податків на прибуток.

Про це пише видання Newsweek, яке посилається на дані коаліції громадських організацій B4Ukraine («Бізнес для України») та Інституту Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що компанії США з-поміж іноземних фірм стали найбільшим платником податків у росії.

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Інститут KSE підрахував, що в росії залишилося близько 328 американських фірм.

Найбільші компанії, які сплатили податки у рф

10 компаній, які сплатили у 2023 році найбільші податки на прибуток у рф:

тютюнова компанія Philip Morris International ($220 млн);

корпорація з виробництва напоїв PepsiCo ($135 млн);

кондитерська компанія Mars ($99 млн);

фірма з виробництва товарів для здоров’я та гігієни Procter & Gamble ($67 млн);

кондитерська компанія Mondelez ($62 млн);

інвестиційний банк Citigroup ($53 млн);

сільськогосподарська компанія Cargill ($50 млн);

фармацевтична компанія Johnson & Johnson ($42 млн);

виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Hellenic ($34 млн);

нафтосервісна компанія Weatherford ($32 млн).

Деякі компанії, хоч і скоротили свій бізнес у рф, але продовжують виробляти товари й здійснювати операції, які, за їхніми словами, вважають необхідними.

Скільки компанії задонатили Україні

За даними B4Ukraine, деякі з податкових відрахувань компаній до росії перекривають їхні гуманітарні пожертви Україні.

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Philip Morris пообіцяла виділити Україні в $10 млн, тоді як позаторік сплатила $220 млн у вигляді податків на прибуток.

Mars надала Україні $22,5 млн, проте заплатила в чотири рази більше податків у росії.

Окрім США, другим за величиною платником податку на прибуток для кремля у 2023 році була Німеччина, компанії якої сплатили 693 млн доларів.

Третє місце посіла Австрія, профінансувавши путінський режим на 579 млн доларів.

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російський уряд стягує з компаній, які залишають країну, 15-відсотковий податок «на виїзд» і змушує їх продавати свої активи з 50-відсотковою знижкою. За три місяці — з січня по березень 2024 року — податок на виїзд приніс кремлю 385 млн доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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