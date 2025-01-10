Скільки міжнародних компаній припинили діяльність у росії у 2024 році — дослідження KSE Сьогодні 17:03 — Фондовий ринок

Скільки міжнародних компаній припинили діяльність у росії у 2024 році — дослідження KSE

У 2024 році понад 160 міжнародних компаній остаточно припинили свою діяльність у росії через ліквідацію чи продаж бізнесу. Серед них — відомі бренди: FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а також Inditex, власник популярних марок Zara, Massimo Dutti, Bershka та інших.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute в межах проєкту «Самосанкції / LeaveRussia», який досліджує вплив виходу іноземного бізнесу на економіку рф.

Скільки компаній вийшли з рф

Станом на 1 січня 2025 року 467 компаній завершили вихід із рф з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. За оцінками KSE Institute, у 2021 році вони генерували $105 млрд доходу (32,8% усієї виручки іноземних компаній) і сплатили податки на суму близько $6 млрд (23,3% усіх податків, сплачених іноземними компаніями до початку вторгнення).

Скільки компаній продовжують працювати в рф

Попри це, понад 2 220 компаній продовжують працювати в росії. Серед них: Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші великі корпорації. Їхня діяльність і надалі підтримує економіку держави-агресора.

Ще понад 1 300 компаній заявили про намір піти, але досі не завершили цей процес. Деякі частково продали бізнес, інші розпочали процедуру банкрутства або зіткнулися з націоналізацією активів, як це нещодавно сталося з пивним гігантом Anheuser-Busch.

Загалом лише 11,5% компаній завершили повний вихід із росії. Близько 33,5% призупинили або оголосили про припинення діяльності, тоді як 55% досі залишаються на російському ринку.

Довідка Finance.ua:

за дев’ять місяців 2024 року іноземні банки, які залишаються в росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи рф до 2,4%, вони забезпечили 8% від загального прибутку системи;

десятки російських авіакомпаній можуть збанкрутувати у 2025 році. Причиною різкого погіршення фінансового становища стали борги за лізинг.

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