Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні — Finance.ua

Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні

Компанії Disney та Sony від початку повномасштабного вторгнення в Україну отримали понад 16,7 мільйона доларів дивідендів від спільної компанії у росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Московська компанія, що відповідає за маркетинг і дистрибуцію у росії фільмів Disney та Sony, у березні 2022 року виплатила лондонській компанії Eastern European Holdings дивіденди у розмірі понад 16,2 мільйона доларів.

Ще понад 546 тисяч доларів було виплачено у період із липня по грудень 2023 року.

Загальна сума дивідендів від початку повномасштабної російсько-української війни становить понад 16,7 мільйона доларів.

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«Дивіденди були отримані від угод, які діяли до моменту оголошення Disney та Sony про припинення діяльності у рф. Жодна із компаній не здійснює комерційних операцій у росії, і немає підстав вважати, що вони діяли неналежним чином або порушили санкції», — зазначають у матеріалі.

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