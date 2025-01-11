Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні — Finance.ua
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Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні

Фондовий ринок
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Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні
Disney і Sony отримали мільйони дивідендів із росії під час війни в Україні
Компанії Disney та Sony від початку повномасштабного вторгнення в Україну отримали понад 16,7 мільйона доларів дивідендів від спільної компанії у росії.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Московська компанія, що відповідає за маркетинг і дистрибуцію у росії фільмів Disney та Sony, у березні 2022 року виплатила лондонській компанії Eastern European Holdings дивіденди у розмірі понад 16,2 мільйона доларів.
Ще понад 546 тисяч доларів було виплачено у період із липня по грудень 2023 року.
Загальна сума дивідендів від початку повномасштабної російсько-української війни становить понад 16,7 мільйона доларів.
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«Дивіденди були отримані від угод, які діяли до моменту оголошення Disney та Sony про припинення діяльності у рф. Жодна із компаній не здійснює комерційних операцій у росії, і немає підстав вважати, що вони діяли неналежним чином або порушили санкції», — зазначають у матеріалі.
За матеріалами:
Слово і Діло
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