Економіка рф втратила до 1,7 млн працездатних громадян через війну з Україною, — розвідка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіка рф втратила до 1,7 млн працездатних громадян через війну з Україною, — розвідка

Світ
24
Внаслідок війни проти України російська економіка втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
«У 2025 році на ринку праці в рф очікується сповільнення темпів зростання заробітних плат, збереження рівня безробіття на поточному рівні, посилення дефіциту кадрів. Причина — продовження російсько-української війни. Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Прогноз розвитку ситуації у довгостроковій перспективі також є негативним: до 2045 року ринок праці в рф імовірно скоротиться на 7−10 млн осіб із поточних 76 млн працезайнятих громадян.
«Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці — підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств», — зазначає СЗР.
Крім того, за даними української розвідки, дефіцит працездатного населення є одним із чинників, які утримують владу РФ від оголошення нової хвилі мобілізації.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.