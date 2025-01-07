Економіка рф втратила до 1,7 млн працездатних громадян через війну з Україною, — розвідка Сьогодні 19:45 — Світ

Внаслідок війни проти України російська економіка втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«У 2025 році на ринку праці в рф очікується сповільнення темпів зростання заробітних плат, збереження рівня безробіття на поточному рівні, посилення дефіциту кадрів. Причина — продовження російсько-української війни. Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян», — йдеться у повідомленні.

Читайте також росіян хочуть змусити більше перепрацьовувати й екстрено виходити з відпустки через брак кадрів

Прогноз розвитку ситуації у довгостроковій перспективі також є негативним: до 2045 року ринок праці в рф імовірно скоротиться на 7−10 млн осіб із поточних 76 млн працезайнятих громадян.

«Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці — підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств», — зазначає СЗР.

Крім того, за даними української розвідки, дефіцит працездатного населення є одним із чинників, які утримують владу РФ від оголошення нової хвилі мобілізації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.