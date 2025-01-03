Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після російських обстрілів: притягнення рф до відповідальності — Finance.ua

Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після російських обстрілів: притягнення рф до відповідальності Сьогодні 09:33 — Енергетика

Системна фіксація експертами МАГАТЕ порушень, які виникають в роботі критичних для українських АЕС підстанцій після російських обстрілів, є надзвичайно важливою для подальшого притягнення агресора до відповідальності за створені для ядерної безпеки загрози.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».

«Я не очікую, що росіяни зупиняться. На жаль, я не очікую. Але, як мінімум, ми з свого боку робимо все можливе, для того, щоб фіксувати ці порушення. Адже все одно прийде час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація важлива, особливо, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, про експертів з усього світу, які сьогодні відвідують підстанції», — пояснив міністр.

Очільник Міненерго підкреслив, що своїми атаками на об’єкти української енергетики, зокрема підстанції, що забезпечують передачу електроенергії, виробленої на АЕС, росія наражає світ на ядерну небезпеку. Водночас численні резолюції МАГАТЕ та рішення керівних органів агентства щодо закликів припинити агресію в Україні, ігноруються рф.

В грудні на ініційованому Україною позачерговому засіданні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Однак вже наступного дня після прийняття цього документа рф завдала нового удару по підстанціям.

Герман Галущенко підкреслив, що за таких обставин важливого значення набуває робота місій МАГАТЕ на підстанціях, що є критичними для роботи українських АЕС, яка стала результатом домовленостей Президента України Володимира Зеленського та генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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