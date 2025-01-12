Британські розвідники прогнозують складні часи для російської економіки — Finance.ua

Британські розвідники прогнозують складні часи для російської економіки Сьогодні 22:29 — Казна та Політика

Британські розвідники прогнозують складні часи для російської економіки

У розвідці Великої Британії прогнозують погіршення економічної ситуації в росії у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Рішення Центробанку рф та знецінення рубля

Фахівці зауважили, що 20 грудня Центробанк рф вирішив зберегти відсоткову ставку на рівні 21%, фактично відмовившись від свого підходу боротьби з інфляцією.

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Раніше, у жовтні, ЦБ рф підвищив відсоткову ставку з 19% до 21% - найвищої ставки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Це рішення викликало критику з боку російського бізнесу, але, додали фахівців, інфляційний тиск також посилюється через нещодавній обвал рубля.

У листопаді російський рубль знецінився до найнижчого рівня щодо долара США з 24 лютого 2022 року — 114 рублів за долар.

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«Падіння вартості рубля, найімовірніше, викликано оголошенням санкцій проти Газпромбанку, за яким послідувала публікація економічної статистики, яка вказала на триваючий перегрів російської економіки. У відповідь ЦБ рф оголосив про припинення покупки іноземної валюти до 2025 року».

Прогнози

Та навіть після такого рішення до 20 грудня курс рубля щодо долара перевищував 100 рублів. Відтак на російському ринку очікували, що ЦБ рф знову підвищить відсоткову ставку.

«Рішення ЦБ рф утримувати відсоткову ставку на поточному рівні (21%), ймовірно, посилить дисбаланс в економіці через інфляційні ефекти знецінювання, нестачу робочої сили та високих державних витрат».

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