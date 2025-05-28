Куди поїхати: експерт розповів про варіанти відпочинку в Україні та за кордоном влітку-2025 — Finance.ua

Куди поїхати: експерт розповів про варіанти відпочинку в Україні та за кордоном влітку-2025 Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Куди поїхати: експерт розповів про варіанти відпочинку в Україні та за кордоном влітку-2025

В Одесі та області планують відкрити більшість пляжів. Зокрема у Затоці будуть приймати туристів багато засобів розміщення, де є укриття. Також залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі.

Про це розповів УНН директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Літній відпочинок в Україні

«Сказати зараз напевно, наприклад по Одесі, Одеській області дуже важко, це залежить від безпекової ситуації, але загалом планується, що там буде відкрито більшість пляжів. Навіть у Затоці багато засобів розміщення будуть приймати туристів там де є укриття», — сказав Царук.

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Царук зазначив, що ціни на готелі в Одесі у червні лояльні.

«Загалом цінова політика в Одесі, якщо брати червень, дуже лояльна й ціни по готелях набагато менші ніж це було в довоєнний період. Тому у людей, які не бояться приїхати й відпочити біля моря буде така можливість. Тобто ціни від тих, що були у 2021 році, на близько 30%, а то й 40% менші», — розповів Царук.

Проте він зауважив, що ціни зросли у порівнянні з 2024 роком, але не набагато.

«Подорожчання буде десь на 10−15% по Одесі», — додав Царук.

Він зазначив, що залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі.

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Експерт розповів, що на Закарпатті досить багато пропозицій щодо готелів, санаторіїв.

«Також буде мати попит Волинь, тому що це в принципі прикордонний регіон й там багато засобів розміщення, якщо брати, наприклад ті ж самі Шацькі озера», — сказав Царук.

Коментуючи вартість відпочинку на Закарпатті, Карпатах, Царук наголосив, що підвищення цін відбувається через збільшення витрат на енергоресурси, збільшення оплати персоналу.

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«Тому ці чинники впливають на формування ціни проживання», — повідомив Царук.

За кордоном

Окрім того, він зауважив, що все буде залежати від заповненості готелів, тому поки що можна говорити про якесь незначне підвищення цін й воно стосується насамперед преміум-сегменту.

«Тобто тих готелів, які мають рівень або вважають себе 3-х і 4-зірковими», — додав Царук.

Царук розповів, що відбулися зміни й на першому місці в українців під час літнього сезону — Болгарія, Туреччина, Греція.

Чому українці менше обирають Туреччину, Єгипет?

Царук відповів: «Тому що в Болгарії дешевше».

Проте президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч зауважив, що українці як завжди для відпочинку обирають Туреччину та Єгипет. «Це найбільш популярні (країни — ред.), нічого не змінилося», — сказав Рудіч.

«Завжди були популярні такі країни, як Франція, Німеччина, Швейцарія», — розповів Рудіч.

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