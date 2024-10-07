Поїзд Одеса — Київ курсуватиме зі змінами та пересадками — Finance.ua
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Поїзд Одеса — Київ курсуватиме зі змінами та пересадками

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Поїзд Одеса — Київ курсуватиме зі змінами та пересадками
Поїзд Одеса — Київ курсуватиме зі змінами та пересадками
Через ремонтні роботи на залізниці в Черкаській області поїзд № 148/147 Одеса — Київ курсуватиме за зміненим маршрутом з 22 жовтня по 4 грудня. Він прямуватиме в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Для пасажирів, які прямують до Черкас, буде доступна пересадка на станції ім. Т. Шевченка на приміський поїзд № 6022 до Черкас. Аналогічно для зворотного напрямку доступна пересадка на поїзд № 6029 до станції ім. Т. Шевченка.
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Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда № 6819 Гребінка — Київ на поїзд № 105 до Одеси, у зворотному напрямку пасажири можуть дістатись до Києва поїздом № 106 з подальшою пересадкою на поїзд № 6804 Київ — Гребінка.
За матеріалами:
Finance.ua
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