Криптовалюти впали в ціні: Dogecoin — найбільше Сьогодні 11:12 — Криптовалюта

Криптовалюти впали в ціні: Dogecoin — найбільше

Основні криптовалюти подешевшали на 5% через фіксацію прибутків. Dogecoin впав найбільше, біткоїн тримається на рівні $93 000.

Основні токени впали в ціні на 5% у четвер, на тлі того, як трейдери фіксували прибуток на стійкому зростанні з початку цього тижня, при цьому мемкоїн Dogecoin (DOGE) лідирує за втратами серед найбільших активів.

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Біткоїн ( BTC ) тримався в зоні $93 000 протягом останніх 24 годин, але XRP, SOL Solana, BNB Chain та DOGE показали втрати понад 2%. Ether (ETH) показав себе відносно краще, впавши на 1,5%.

Загальна ринкова капіталізація знизилася на 2,5%. CoinDesk 20, ліквідний індекс, що відстежує найбільші токени з ринкової капіталізації, впав більш ніж на 3%.

Спотові біткоїн-біржові фонди (ETF) у США залучили понад $916 млн у середу. Деякі трейдери вказують на зростаючу роль активу як безпечного притулку як каталізатор, що лежить в основі цього сплеску потоків.

«Приплив зумовлений зниженням індексу долара США і привабливістю біткоїну, що росте, як безпечного притулку на тлі волатильності фондового ринку, — повідомив CoinDesk в електронному листі Вугар Усі Заде, головний операційний директор Bitget. — Масштабні притоки ETF відображають зміцнення позицій біткоїна як провідного криптоактиву з інституційним прийняттям, що росте».

«Його знижена кореляція з акціями та наратив про безпечний притулок позиціонують його як інструмент диверсифікації, хоча короткострокові проблеми, такі як слабкі інвестиційні сигнали, потребують стійких макрокаталізаторів», — вказав він.

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Наратив про безпечний притулок щодо біткоїна набирав обертів минулого тижня через його відповідну стійкість, відбиваючи зростання цін на золото, навіть незважаючи на те, що прибутковість облігацій і акції США коригувалися на тлі тарифних воєн, що тривають.

УНН За матеріалами:

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